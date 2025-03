La volta buona, il figlio di Lando Buzzanca contro l'ultima compagna del padre: "Sai qual è la rabbia?"

12 marzo 2025 a

La vicenda di Lando Buzzanca è al centro di un segmento di La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In studio c'è Massimiliano, il figlio del grande attore scomparso nel dicembre del 2022, che si scaglia contro l'ultima compagna del padre, Francesca Della Valle. In ballo c'è una complessa battaglia giudiziaria sull'eredità.

"Ma la rabbia sai qual è? - esprime tutta la sua amarezza Massimiliano Buzzanca - E' che con tutti i danni che aveva papà e che sapevamo tutti, anche quella signora, lei andava in giro a dire ai giornali e ai siti internet che papà aveva soltanto una lieve afasia. Quando papà non riconosceva noi, non riconosceva...".

"Quindi - lo interrompe la Balivo - non è possibile che si volesse sposare". "Caterina, una volta con papà e quella signora sono venuto in una tua trasmissione, a un certo punto in mezzo alla trasmissione tu dicevi 'allora vi volete sposare' papà ha detto una cosa che è emblematica: 'No, siamo qui soltanto per scherzo, è tutta finzione'. E lo ha detto in una tua trasmissione. E già stava male lì, non era così lucido".

"L'ha detto due volte - conferma la Balivo -, tanto è vero che io ho scherzato 'ma scusate vi abbiamo pagato come coppia...'". "Gli hai detto 'vi abbiamo dato pure i soldi'", "Sì, avrò detto così nella mia solita maniera poco diretta", ride la Balivo.

"In coda - prosegue Buzzanca - io e la mia compagna dicevamo a mi padre 'non fate i ragazzacci'. Quella trasmissione me la ricordo benissimo". "Però si presentavano insieme...", contesta la conduttrice. "Sai, per papà era pubblicità. Poi negli ultimi anni il suo Homo eroticus, il suo Merlo maschio... non si ricordava quasi più nome e cognome, si ricordava solo il Merlo Maschio (il titolo di uno dei suoi più celebri film, ndr). Per lui a 80 anni era ancora un sentirsi giovane, e sfido qualsiasi 80 anni che gira con una 50enne a non sentirsi bene, ma era una sua forma quasi di egoismo".