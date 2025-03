Gene Hackman, "l'ha vissuta più volte": l'atroce agonia prima di morire

12 marzo 2025 a

a

a

L'ultima settimana di Gene Hackman su questa Terra potrebbe essere stata un vero e proprio inferno dantesco. L'attore, scomparso all'età di 95 anni, potrebbe aver rivissuto ripetutamente la morte della compagna Betsy Arakawa nei suoi ultimi giorni di vita a causa dell'Alzheimer. Fino a quando anche lui ha esalato l'ultimo respiro.

"Hackman ha vissuto la perdita della moglie più e più volte - ha spiegato la dottoressa Catherine Piersol alla Bbc -. La sua malattia lo faceva sentire 'come se vivesse in un film'. Immagino che abbia cercato di svegliarla senza riuscirci. Poi, potrebbe essere stato distratto dai cani o qualcosa del genere". L'esperta ha poi sottolineato che Hackman avrebbe per forza di cose notato il cadavere della moglie sul pavimento del bagno. E, in questo modo, avrebbe dovuto "rivivere quell'esperienza di nuovo". Abbandonato a sé stesso, il divo è rimasto per giorni senza cibo, il che - sempre secondo la dottoressa - può aumentare i livelli di confusione e agitazione nei pazienti che hanno l'Alzheimer.

La versione della dottoressa ha trovato conferme anche dal medico legale Heather Jarrell, che aveva spiegato come l'attore "potrebbe non aver saputo che la moglie era morta". Era, però, in un "pessimo stato di salute". Non c'era cibo nel suo stomaco, ma non era disidratato al momento del decesso. L'esame del cervello ha evidenziato un'avanzata malattia di Alzheimer, nonché alterazioni dei vasi sanguigni nel cervello, secondarie all'ipertensione cronica.