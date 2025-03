Affari Tuoi, Camilla precipita all'inferno dopo la puntata: "Tienitelo"

13 marzo 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata tragica di Camilla. Nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 12 marzo, la concorrente sarda ha lasciato senza parole il dottore e Stefano De Martino per le scelte sui pacchi. La partita è partita a razzo. Qualcosa di mai visto: sei pacchi blu fatti fuori in pochissimo tempo. E l'entusiasmo in studio cresce. Poi però cominciano a saltare il pacchi rossi pesantissimi, quelli da 100.000, 200.000 e infine quello da 300.000 euro.

Ma Camilla non si piega e anzi rifiuta le offerte del dottore che sono state pesantissime prima del crollo finale. La partita si chiude in modo drammatico: nel pacco che la concorrente stringeva nelle mani c'era 10.000 euro.

L'approdo alla Regione fortunata ha invece sancito il ritorno a casa di Camilla e del fidanzato a mani vuote. E in tanti hanno notato la faccia funerea e sconsolata del ragazzo che stava proprio a canto a Camilla ormai rassegnato a una partita fuori da ogni logica e totalmente fuori dal controllo di Camilla che ha quasi accettato passivamente lo scivolare degli eventi senza opporre alcuna resistenza. E così la sua faccia, proprio l'ultima fatta a chiusura di puntata ha scatenato i telespettatori che si sono sbizzarriti in meme e battute. Insomma la partita era cominciata bene ma si è chiusa davvero male: "Camilla tienitelo ben stretto il tuo Stefano, ha un altissimo livello di sopportazione…. Ce ne è pochi così!!!", questo il commento più virale.