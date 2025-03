Casa a Prima Vista, il reality sulla casa? Vola al 4,5% di share

Klaus Davi 14 marzo 2025 a

la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Casa a prima vista”)

Manca più di un mese alla Pasqua e le previsioni parlano di un boom in Italia del turismo di lusso, comparto da 9 miliardi e 13 milioni di presenze confermato anche per il 2025 . E cosa c’è di più glamour del Lago di Como, meta di vip come George Clooney e Brad Pitt, celebrata recentemente da colossi stranieri come New York Times e Cnn che l’han definita «la Dolce Vita lombarda»?

Non stupisce che la puntata di martedì dell’ormai popolarissimo Casa a prima vista sia stata ambientata proprio sulle rive del Lario ottenendo ancora ottimi risultati d’ascolto con quasi 800mila spettatori e il 3.6% di share. Il format dell’access prime time di Real Time va in onda da maggio 2023 ed è giunto alla sua quinta edizione.

Via via si sta trasformando in un canale privilegiato per promuovere dimore talmente belle da spingere la platea fino a picchi del 4.5% di share. La casa è un pretesto narrativo, ma è l’unicità dell’Italia che determina il successo di questo reality.