Gene Hackman, l'eredità: clamoroso, ecco chi ha fatto fuori con le ultime volontà

A quasi un mese dalla sua morte, ecco che piomba al centro del dibattito l'eredità da 80 milioni di dollari di Gene Hackman. Infatti, emergono quelle che sono le sue ultime volontà. Si apprende che l'intero patrimonio dell'attore premio Oscar è stato lasciato alla moglie Betsy Arakawa, di trent'anni più giovane. E nelle ultime volontà non vengono mai menzionati i tre figli nati dal suo precedente matrimonio con Faye Maltese: Christopher Allen (65 anni), Leslie Anne (58 anni) ed Elizabeth Jean (62 anni). Una decisione che potrebbe aprire la strada a una battaglia legale e che sta già alimentando speculazioni sulle dinamiche familiari nascoste dietro questa scelta.

Un esperto legale ha commentato la vicenda al Daily Mail, spiegando che "se Gene fosse morto prima e Betsy fosse sopravvissuta, sarebbe stata la terza guerra mondiale. Probabilmente i suoi figli sarebbero impazziti". Il testamento di Betsy prevede che i suoi beni vengano destinati a un fondo fiduciario per organizzazioni benefiche e per la copertura di eventuali spese mediche.

Tuttavia, la questione più delicata riguarda le modifiche nel tempo ai trust istituiti da Hackman. Inizialmente, il "GeBe Revocable Trust" del 1994 la designava come fiduciaria successore, ma successivamente questo ruolo è stato trasferito a un nuovo trust, l'"Avalon Trust". Se queste modifiche avessero effettivamente escluso i figli dell'attore dai beneficiari, potrebbero sorgere dubbi sulla validità delle decisioni prese, specialmente considerando che Hackman soffriva di Alzheimer e potrebbe aver firmato documenti in condizioni di scarsa lucidità.

Chris Hackman sembra già prepararsi a contestare il testamento, avendo già incaricato Andrew M. Katzenstein, un avvocato di spicco esperto in trust e successioni. Questo potrebbe essere il primo passo verso un'azione legale imminente. "Il fatto che Chris abbia un avvocato di alto livello mi fa capire che qualcosa sta succedendo. Non so perché le figlie non siano rappresentate, ma questo mi fa sospettare che ci siano guai in arrivo", ha rivelato una fonte vicina alla famiglia. La battaglia, insomma, è solo all'inizio.