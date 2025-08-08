Ballando con le stelle, un cast clamoroso: fuori i nomi

Marcella Bella è ufficialmente una dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, che ha pubblicato un video in cui la cantante conferma la sua partecipazione. «Alla 20esima edizione di Ballando con le stelle pensate un po’... ci sarò anche io!», esordisce Marcella Bella nel filmato. L’artista promette impegno e passione: «Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò ad essere tosta, forte però con un po’ di leggerezza», ha detto citando il ritornello del brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo,
Pelle diamante, diventato un inno alla forza femminile anche se arrivato negli ultimi posti in classifica. È diventata talmente cult che le hanno dedicato anche una simpatica imitazione nel programma della Gialappa’s. «E soprattutto con tanto cuore. Avrò bisogno anche di voi, fatemi sentire il vostro sostegno, vi do appuntamento alla fine di settembre. A presto», ha concluso.
Il programma di Rai1, atteso per l’autunno, sta svelando poco alla volta i nomi del cast della nuova edizione. Dopo l’annuncio dell’attore Maurizio Ferrini, della conduttrice Andrea Delogu e del cantante Rosa Chemical, l'ingresso di Marcella Bella promette di portare grinta e fascino sul palco. Si vocifera anche sulla presenza di Barbara d’Urso, che dopo il travagliato addio a Mediaset di cui era regina del pomeriggio, non ha ancora trovato una trasmissione. Per la prossima stagione Milly Carlucci per il suo show del sabato sera ha confermato in toto la giura di chi dovrà alzare la paletta e commentare le performance dei ballerini. Ci saranno nuovamente Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto (nonostante le polemiche della passata edizione) e Selvaggia Lucarelli.