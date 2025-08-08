Ballando con le stelle, un cast clamoroso: fuori i nomi

Marcella Bella è ufficialmente una dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, che ha pubblicato un video in cui la cantante conferma la sua partecipazione. «Alla 20esima edizione di Ballando con le stelle pensate un po’... ci sarò anche io!», esordisce Marcella Bella nel filmato. L’artista promette impegno e passione: «Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò ad essere tosta, forte però con un po’ di leggerezza», ha detto citando il ritornello del brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo,

Pelle diamante, diventato un inno alla forza femminile anche se arrivato negli ultimi posti in classifica. È diventata talmente cult che le hanno dedicato anche una simpatica imitazione nel programma della Gialappa’s. «E soprattutto con tanto cuore. Avrò bisogno anche di voi, fatemi sentire il vostro sostegno, vi do appuntamento alla fine di settembre. A presto», ha concluso.