Reazione a catena, "truffa alla luce del sole": i Giramondo al centro della bufera

Oggi, giovedì 7 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai nuovi campioni del gioco: i Giramondo. Si tratta del trio composto da Diana, Christian e Teresa. A sfidarli ci sono le Ritornelle, un trio tutto al femminile composto da Beatrice, Ludovica e Maria. Sono una famiglia e si chiamano così perché da sempre in macchina cantano a squarciagola.
Ma ancora una volta all'Ultima catena ci sono arrivati i Giramondo. I campioni avevano la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 3625 euro. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento con "Dito" e "Assicurata". Dopo un minuto di confronto, i campioni si sono buttati con: "Legata". Ed era proprio la risposta esatta.
Reazione a catena, bufera per l'eliminazione dei Vota Antonio: "Fate ricorso!"Oggi, mercoledì 6 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 c...
Intanto sui social, tanti telespettatori hanno commentato la puntata: "QUESTO è un caso in cui davvero potevano tentarla con una, proprio perché non avevano trovato altri collegamenti. Non quando hai una cifra bassa ma hai ipotizzato diverse soluzioni possibili", "Tornando alla catena, terzo dito è una stupidata colossale", "Ma per favore! Truffa alla luce del sole! Buuuuuuuuuuu!".