Reazione a catena, "truffa alla luce del sole": i Giramondo al centro della bufera

Oggi, giovedì 7 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai nuovi campioni del gioco: i Giramondo. Si tratta del trio composto da Diana, Christian e Teresa. A sfidarli ci sono le Ritornelle, un trio tutto al femminile composto da Beatrice, Ludovica e Maria. Sono una famiglia e si chiamano così perché da sempre in macchina cantano a squarciagola.

Ma ancora una volta all'Ultima catena ci sono arrivati i Giramondo. I campioni avevano la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 3625 euro. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento con "Dito" e "Assicurata". Dopo un minuto di confronto, i campioni si sono buttati con: "Legata". Ed era proprio la risposta esatta.