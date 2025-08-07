Sport Mediaset, una narrazione vincente: dove vola lo share

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Sport Mediaset)
Non c’è ancora il calcio giocato e Sinner sta finendo la meritata vacanza dopo il trionfo di Wimbledon. Tuttavia sport, retroscena e agonismo conditi assieme a fantacalcio, fantatennis e “fanta” quello che volete occupano le pagine dei giornali specializzati e le trasmissioni sportive. Mediaset ha una grande tradizione in questo settore con una struttura molto forte e segue puntualmente l'attualità aggiornando gli appassionati con news dell’ultima ora.
Quindi tutto sull’arrivo di Luka Modric al Milan, sulla telenovela Lookman-Inter, sulla situazione del Napoli, della Juve e delle altre grandi di Serie A ma spazio anche a Sinner arrivato a Cincinnati per prepararsi all’ultimo grande torneo prima degli US Open.
Lo sport, come la politica o l’elezione del Papa, si è ormai completamente adeguato al linguaggio dei reality dove il vero, il verosimile e l’ ipotetico si confondono. Una narrazione che paga: questa settimana media del 7% di share per Sport Mediaset con picchi sopra l'8% toccati anche lunedì con l’emozionante servizio su Franco Baresi che lotta contro il male ai polmoni.