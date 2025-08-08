Psg, clamorosa mossa di Luis Enrique: la squadra non scende in campo

Il Paris Saint-Germain si prepara alla nuova stagione in modo decisamente atipico. Dopo la finale persa del Mondiale per Club contro il Chelsea, lo scorso 13 luglio, il club parigino non ha più messo piede in campo. Nessuna amichevole in programma, nessun test intermedio: solo riposo fino ad oggi, quando è cominciata una brevissima preparazione in vista della Supercoppa Europea del 13 agosto contro il Tottenham, a Udine.
Luis Enrique ha a disposizione appena sette giorni per rimettere in sesto la squadra, che ha ripreso gli allenamenti con un raduno posticipato di due giorni rispetto alla tabella iniziale. I giocatori del Psg hanno goduto di diverse settimane di vacanza, ma ora si trovano di fronte a una vera e propria corsa contro il tempo. Preparare una finale europea senza amichevoli alle spalle e con così pochi allenamenti è una sfida che nessun altro top club europeo ha affrontato quest’estate.
Tutte le grandi d’Europa, incluso il Chelsea, hanno organizzato almeno due amichevoli, cercando la giusta condizione prima dell’inizio dei rispettivi campionati. Il Psg, invece, ha rinunciato sia al classico tour estivo internazionale che a qualunque partita di rodaggio, scelta rara e rischiosa. Il debutto in Ligue 1 è fissato per il 17 agosto, solo quattro giorni dopo la sfida con gli Spurs. In totale, la squadra di Luis Enrique affronterà i primi due impegni ufficiali stagionali senza un vero periodo di preparazione. Un rischio calcolato o una mossa obbligata dai troppi impegni? La risposta arriverà presto, sul campo, anche se il valore della rosa è fuori discussione, specie dopo la finale del Mondiale per Club e la Champions vinta ai danni dell'Inter di Simone Inzaghi.