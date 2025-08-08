Psg, clamorosa mossa di Luis Enrique: la squadra non scende in campo

Il Paris Saint-Germain si prepara alla nuova stagione in modo decisamente atipico. Dopo la finale persa del Mondiale per Club contro il Chelsea, lo scorso 13 luglio, il club parigino non ha più messo piede in campo. Nessuna amichevole in programma, nessun test intermedio: solo riposo fino ad oggi, quando è cominciata una brevissima preparazione in vista della Supercoppa Europea del 13 agosto contro il Tottenham, a Udine.

Luis Enrique ha a disposizione appena sette giorni per rimettere in sesto la squadra, che ha ripreso gli allenamenti con un raduno posticipato di due giorni rispetto alla tabella iniziale. I giocatori del Psg hanno goduto di diverse settimane di vacanza, ma ora si trovano di fronte a una vera e propria corsa contro il tempo. Preparare una finale europea senza amichevoli alle spalle e con così pochi allenamenti è una sfida che nessun altro top club europeo ha affrontato quest’estate.