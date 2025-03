Casa a prima vista, "come ha potuto?": clamoroso, Mariana D'Amico tradisce Ida Di Filippo

15 marzo 2025 a

a

a

Mariana D'Amico e Ida Di Filippo non sono soltanto due delle star della squadra milanese di Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time. Ma sono anche colleghe e, soprattutto, amiche. Le due sembrano inseparabili e sui social intrattengono i loro followers con video super-divertenti. Anche con la presenza di Gianluca Torre, o Biscottino come è stato dolcemente soprannominato da loro.

Fuori dal set di Casa a Prima Vista, però, ognuna delle due conduce la propria vita privata. Ida Di Filippo, per esempio, è diventata il nuovo volto di un programma sempre su Real Time che si occupa di andare alla scoperta dei dolci più buoni d'Italia. Mariana D'Amico, invece, è solita prestare la propria figura per pubblicizzare svariati prodotti. Come le auto di lusso. E soprattutto sfrutta il tempo libero per svagarsi un po' con le amiche di una vita. Ma Ida Di Filippo lo ha preso come un affronto personale.

"Ho cambiato lavoro". Corrado Sassu sconvolge tutti, la reazione di Blasco Pulieri e Nadia Mayer | Video

"Mettere in pausa tutto per tornare più cariche che mai: montagna, neve e amicizia come miglior detox", ha commentato Mariana D'Amico su Instagram. L'agente immobiliare ha infatti pubblicato un carosello di foto dove si mostra insieme alle sue splendide amiche a pranzo, in montagna. In un nanosecondo, però, è comparso il commento di Ida Di Filippo che si è sentita tradita dall'amica e collega per non essere stata invitata. "Amicizia…senza di me?? Come hai potuto…. ti devi far perdonare!", il suo messaggio sotto al post.