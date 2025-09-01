Paolo Di Canio fa a pezzi l'Inter di Chivu: "Si dice... cogl***"

La sconfitta dell’Inter contro l’Udinese ha acceso il dibattito nello studio di Sky Calcio Club. A San Siro i friulani hanno ribaltato il match con le reti di Davis e Atta, imponendosi 2-1 e lasciando i nerazzurri in una situazione complicata, soprattutto sul piano mentale. Un risultato che ha sorpreso e scosso l’ambiente, tanto da riportare Paolo Di Canio a un parallelismo con quanto vissuto dalla squadra di Cristian Chivu nella scorsa stagione. L’ex attaccante ha voluto sottolineare come certe ferite non si siano ancora rimarginate: “L'Inter non deve dimenticare la finale di Champions, è stata talmente grande che non hai nulla da recriminare — le sue parole — Loro si devono ricordare come hanno regalato il campionato al Napoli, sono intelligenti e se lo saranno detti”.

Secondo Di Canio, il peso delle sconfitte decisive nel finale dello scorso campionato sta continuando a condizionare l’approccio dei nerazzurri, che sembrano incapaci di ritrovare la solidità mostrata nella prima parte dell’anno passato. Il commentatore di Sky ha aggiunto un’analisi schietta e diretta sul linguaggio che viene utilizzato all’interno dello spogliatoio: “Devono ricordarsi come sono stati dei cog***, perché sono bravi e se lo sono detti — ha aggiunto — Negli spogliatoi si parla così, non si dice siamo stati sciocchini ma siamo stati dei c…..i”.