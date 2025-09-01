Canale 5, tutti pazzi per i parchi Usa

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America)
Ci sono programmi di cui si parla molto perché trendy e che «piacciono alla gente che piace» come recitava uno slogan anni 80’, oppure perché finiscono al centro di qualche polemica politica. Ma ci sono anche format che sfuggono all’attenzione degli addetti ai lavori vuoi perché l’impatto del day time viene spesso sottovalutato o per mera pigrizia mentale.
Fra i programmi cosiddetti “invisibili” merita una segnalazione Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America: un ciclo di documentari in onda nel day time di Canale 5 che ha superato il 14% di share. Si è parlato di uno dei parchi non conosciuto ai più, l’Olympic National Park di Seattle mentre la settimana precedente è stato il turno del Grand Canyon (15 %). Spazio anche al Parco nazionale del Saguaro in Arizona , al lunare Gates of the Artic in Alaska e a quello più antico del mondo: il leggendario parco di Yellowstone (Wyoming). Questa America esercita una forte presa su una platea vasta e in particolare nei centri abitati con meno di 300mila abitanti, culla quell’Italia profonda.