Benedetta Pilato spianata da Novella Calligaris: "Non un bell'esempio"

"Credo che sia stata una stupida bravata": Novella Calligaris lo ha detto all’Ansa a proposito del caso che ha travolto le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due sarebbero state accusate del furto di alcuni oli essenziali al duty free dell'aeroporto di Singapore, che poi sarebbero stati ritrovati all'interno della borsa di Pilato. "Certo, non è un bell’esempio: atleti azzurri e olimpici dovrebbero darne di altro tipo - ha sottolineato la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e oggi presidente dell’associazione Atleti Azzurri -. Ma è anche vero che possiamo serenamente dire che in Italia ci sono problemi più seri: c’è chi ruba molto di più e non solo non viene preso, ma nemmeno se ne parla".

"Certo non è carino che una inguai l’altra – ha continuato l’ex azzurra -. Se faccio una bravata, lo faccio per me, non lo metto nella borsa di un’altra. Non conosco la storia nei dettagli, ma la Pilato dice alcune cose, Tarantino non risponde e si cancella dai social. Qualche responsabilità la deve avere. Con l’aggravante che è tesserata per le Fiamme Gialle: se fai parte del gruppo sportivo della Finanza, dovresti avere un codice di comportamento diverso".