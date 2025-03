Affari Tuoi, bufera su Eleonora e Ivan: "Belle ragazze e uomini fenomeni da baraccone". De Martino sconvolto

15 marzo 2025 a

Sabato 15 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di annunciare il concorrente di questa serata, il padrone di casa ha presentato al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Si chiama Ivan ed è sembrato subito impacciato, forse un po' emozionato di trovarsi in televisione. La concorrente invece, in rappresentanza della Regione Calabria, è Eleonora. Lei viene da Cosenza, fa l'impiegata e lavora in una azienda che si occupa di informazione. Poi è arrivato il turno di Giacinto ed è il responsabile di un supermercato. Stanno insieme da quasi 9 anni e si sono conosciuti a lavoro. Ma si sono innamorati fuori. Insieme hanno giocato col pacco numero 3.

Intanto sui social in tantissimi telespettatori hanno notato un dettaglio curioso di Eleonora. La donna non ha specificato la sua età. Ma alcuni credevano che lei e il fidanzato fossero mamma e figlio. "Lei qualsiasi età abbia se li porta malissimo", "Pensavo fossero mamma e figlio". E quindi qualcuno ha chiesto di scoprire in qualche modo la sua età: "Che coppia ragazzi, lui sembra il figlio di lei, nonostante sia una bella donna. Vorrei sapere le età".

Infine, la solita polemica sulla bellezza delle concorrenti. In tanti, infatti, ritengono che le ragazze siano sempre bellissime, mentre i fidanzati un po' meno. "Ok che basta Stefano De Martino, ma perché le donne le prendono tutte belle e gli uomini fenomeni da baraccone?!", ha commentato Valentina su X.