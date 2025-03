Verissimo, Iva Zanicchi e Ricciarelli scatenano il caos: "Basta, basta! Io lascio lo studio!"

17 marzo 2025 a

a

a

Valerio Scanu nel 2010 vinse Sanremo con il brano “Tutte le volte che” ed è rimasto il suo ritornello “… a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo”. A questo riferimento erotico bisogna aggiungere anche “a tutte le età…”, quantomeno a parlarne. Già, perché due grandi icone della musica e dello spettacolo italiano come Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli non si sono risparmiate nei racconti nello studio di Verissimo e hanno fatto decisamente arrossare le guance della conduttrice, Silvia Toffanin.

L’aquila di Ligonchio ha raccontato: “Io sono arrivata vergine a 27 anni, perché mia mamma ci metteva paura e quindi non conoscevo l'uomo”. Il soprano la rimprovera: “Ma vergognati!”. Iva, però, non se la tiene: “Guarda che poi ho recuperato alla grande. Ho avuto degli amori platonici. Quelli di Katia, invece, sono stati amori carnali e passionali”. La Ricciarelli, allora, corregge il tiro: “Beh, non a 14 anni, ma neanche a 27, è tardi”. Iva la chiude con una battuta raggelante: “Capisco che io sono quella ritardata sessuale”. Uno scambio vivace, che ha fatto rabbrividire Silvia Toffanin che, alla fine, sbotta scherzosamente: “Basta “Basta! Aiuto, io vado via dallo studio. Si mette malissimo”.



Iva Zanicchi ha poi aggiunto: “Quando ero giovane avevo il mio fidanzatino e volevamo arrivare al matrimonio illibati, all'epoca ci si credeva di più a queste cose e si frequentava la chiesa, ma quando sono arrivata a Milano sono rimasta incinta. Il giorno del matrimonio ero incinta, infatti ho pianto tantissimo. Tu invece, Katia quando l'hai data la prima volta?”. Risate e altro imbarazzo in studio, ma la Ricciarelli non arretra mica: “Lui era ricco, i suoi genitori non volevano che frequentasse una povera disgraziata, figlia di una signora che non aveva neanche il marito. E quindi dovevamo fare l’amore in segreto”. Arriva, alla fine, anche un amore in comune… e che amore, Alberto Sordi! La Zanicchi rivela: “Alberto mi raccontò la tua storia con lui. Sordi non voleva legami, quando Katia gli ha fatto capire che voleva una cosa seria e che voleva sposarsi, lui è scappato perché non si metteva il nemico in casa”.