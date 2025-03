Belve, Francesca Fagnani raddoppia in Rai: ecco il nuovo programma, l'indiscrezione

17 marzo 2025 a

Francesca Fagnani raddoppia in Rai: stando alle ultime indiscrezioni, riportate dall'account "Cinguetterai" su X, la giornalista non solo tornerà presto al timone di Belve su Rai 2, ma potrebbe condurre anche uno spinoff del programma. Per quanto riguarda Belve, dovrebbe tornare in onda a partire da martedì 22 aprile in prima serata, anche se non si sa ancora chi saranno gli ospiti che la Fagnani avrà il piacere di intervistare.

In relazione allo spin-off, invece, pare che si chiamerà Belve Crime: "Oltre alla versione classica di Belve (da martedì 22 aprile), la giornalista condurrà uno spin-off del programma. Nasce Belve Crime". Si tratta di una novità del tutto inaspettata che sicuramente piacerà ai tantissimi fan della Fagnani. I contenuti dello spin-off sono facilmenti intuibili dal nome della nuova trasmissione: gli intervistati saranno i protagonisti dei casi di cronaca nera più rilevanti. "Intervisterà i colpevoli o chi c'era sulla scena del crimine. Quest'anno si partirà con 1 puntata", ha riportato "Cinguetterai". Non si sa, però, se questo nuovo format andrà in onda in prima o in seconda serata.

L’ultima edizione di Belve andata in onda su Rai 2 ha registrato ascolti ottimi, con una media di 1 milione e 636 mila spettatori e uno share del 9.77%. Record per l’ultima puntata, che ha raggiunto uno share del 12.19%.