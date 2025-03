Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Antonia: "Ignorante, puoi fare solo la modella"

18 marzo 2025 a

a

a

Martedì 18 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Si chiama Serena - "ma potete chiamarmi anche Sally" -, viene da Rovereto e lavora in una fattoria didattica di montagna.

La concorrente, invece, è Antonia, la rappresentante della Regione Campania. La ragazza fa la modella, lavora a Milano e fuori dall'Italia, è fidanzata da tre anni e convive con Gianluca, che però è a casa. Tuttavia, ha deciso di partecipare ad Affari Tuoi insieme al fratello Filippo, anche lui un bellissimo ragazzo. Lui è un impiegato pubblico nel ramo amministrativo. Insieme hanno giocato col pacco numero sei.

"Basta, me ne vado". Tutti a bocca aperta: De Martino costretto a lasciare lo studio

Intanto sui social i telespettatori sono rimasti ammaliati da Antonio. La ragazza, secondo alcuni, sembra una dea greca. E c'è anche chi è stata folgorata dal suo vestito: "Vorrei fidarmi della gente almeno la metà di quanto Antonia si fida della scollatura del suo vestito". Ma c'è anche chi ha duramente criticato il suo atteggiamento durante la puntata: "Concorrenti antipatici ce ne sono ma credo che lei li batta tutti, mi innervosisce talmente tanto che non riesco a seguire bene". "Non azzecchi un congiuntivo, solo la modella puoi fare".