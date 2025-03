Affari Tuoi, lo scandalo su Antonia dopo la puntata: "Fatevi curare", volano insulti

19 marzo 2025 a

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 18 marzo, la protagonista della serata è stata Antonia, una giovane donna proveniente da Casoria, in Campania, che ha rappresentato la sua regione con il pacco numero 6. Antonia, di professione modella, vive una vita dinamica tra Milano e varie città estere per lavoro, ed è fidanzata da tre anni con Gianluca. Ad accompagnarla in studio c’era il fratello Filippo Luca, che le ha offerto supporto morale durante le scelte cruciali del gioco davnti all'occhio attento di Stefano De Martino e alla cornetta del dottore che pacco dopo pacco ha cercato di sfidare Antonia.

La partita è iniziata con un’apertura che ha subito messo alla prova i nervi di Antonia: il pacco numero 4, rappresentante l’Umbria, nascondeva 100mila euro, una somma significativa eliminata già al primo colpo. Stefano De Martino ha commentato con la sua solita ironia, cercando di alleggerire la tensione, mentre Antonia ha reagito con una risata nervosa, decisa a non lasciarsi scoraggiare. Il secondo pacco aperto, il numero 3 delle Marche, conteneva 50mila euro, un altro importo di rilievo che ha ridotto ulteriormente le possibilità di un premio massimo. Tuttavia, la fortuna ha dato un piccolo segnale positivo con il pacco numero 7 della Valle d’Aosta, che si è rivelato vuoto (zero euro), lasciando intatte alcune delle cifre più alte ancora in gioco.

Man mano che la partita procedeva, Antonia ha mostrato un mix di strategia e istinto. Ha eliminato altri pacchi con importi minori, come 5 euro e 10 euro, ma anche qualche somma intermedia che ha fatto vacillare la sua sicurezza. Tra i momenti salienti, c’è stato l’apertura del pacco numero 12 del Piemonte, che conteneva 20mila euro, e del pacco numero 19 della Sardegna, con 75mila euro, entrambi colpi che hanno ristretto il campo delle possibilità. Filippo Luca, dal pubblico, incitava la sorella a mantenere la calma, mentre il pubblico in studio tratteneva il fiato a ogni scelta.

Verso la fase finale, con ancora diversi pacchi in gioco, il “Dottore” ha iniziato a farsi sentire con le sue offerte. Dopo un’attenta riflessione e un confronto con il fratello, Antonia ha ricevuto una proposta di 50mila euro. A quel punto, sul tavolo rimanevano somme sia molto basse (come 1 euro e 500 euro) che alcune più allettanti (tra cui una possibilità di 200mila euro ancora nascosta). La decisione non è stata facile: continuare a rischiare per inseguire il premio maggiore o assicurarsi una vincita già importante? Dopo un momento di suspense, Antonia ha scelto di accettare i 50mila euro, una cifra che le ha permesso di lasciare lo studio con soddisfazione e un sorriso radioso. Ma sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Su X c'è chi ha attaccato antonia e c'è chi l'ha difesa. Questi i commenti che hanno animato (e non poco) il dibattito: "Non é che siccome una ragazza é bella e sicura di sé allora se la tira, ce l'ha solo lei, non é umile, ecc. Era una ragazza normalissima, simpatica ed educata, come ne son passate tante. Curate i vostri problemi col femminile per favore", tuona un utente. E ancora: "Comunque prima volta che Stefano non abbraccia il concorrente a fine puntata, qui gatta ci cova". Infine la stoccata: "Antonia porta una gran bellezza androgina, non vi dico i maschi qua come stanno, ma aveva preso 75k, cambiati con 200k, e accetta 50k. Insomma è braccata dalla fortuna".