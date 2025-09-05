Affari Tuoi non va in onda: cosa accade su Rai 1

Intanto De Martino accorcia le distanze sul competitor, ossia La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Se, infatti, martedì 2 settembre la differenza tra i due programmi, nel primo scontro della stagione, era stata di 1,6 punti percentuali (24,2% vs 22,6%) ieri è stata dello 0,6 per cento. Mercoledì 3 settembre, La Ruota della Fortuna ha ottenuto 4.109.000 spettatori e il 23 per cento di share mentre Affari Tuoi ne ha registrati 3.993.000 con il 22,4. Rai1 comunque si aggiudica la fascia di prima serata, dove il programma più visto è stato il film 'One True Loves' trasmesso dall'ammiraglia Rai, con 1.918.000 spettatori e il 13.4% di share.