Affari Tuoi non va in onda: cosa accade su Rai 1

Affari Tuoi non va in onda. Stop temporaneo per il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. I fan però non devono preoccuparsi: la trasmissione si ferma per lasciare spazio alla partita Italia-Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Match che segna anche l’esordio di Gennaro Gattuso come Commissario Tecnico della Nazionale.
Motivo per cui Affari Tuoi andrà in onda - regolarmente - domani, sabato 6 settembre, nella consueta fascia preserale. L’ultima puntata aveva visto protagonista Marianna dalla Sicilia, che ha tentato il rischio massimo fino all’ultimo, rinunciando a 50mila euro per poi portare a casa una cifra inferiore.
Affari Tuoi, Marianna travolta dopo i titoli di coda: "Ma prendili al volo"Nella terza puntata di Affari tuoi del 4 settembre, condotta da Stefano De Martino, Marianna, rappresentante della Sicil...
Intanto De Martino accorcia le distanze sul competitor, ossia La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Se, infatti, martedì 2 settembre la differenza tra i due programmi, nel primo scontro della stagione, era stata di 1,6 punti percentuali (24,2% vs 22,6%) ieri è stata dello 0,6 per cento. Mercoledì 3 settembre, La Ruota della Fortuna ha ottenuto 4.109.000 spettatori e il 23 per cento di share mentre Affari Tuoi ne ha registrati 3.993.000 con il 22,4. Rai1 comunque si aggiudica la fascia di prima serata, dove il programma più visto è stato il film 'One True Loves' trasmesso dall'ammiraglia Rai, con 1.918.000 spettatori e il 13.4% di share.