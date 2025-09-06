Affari Tuoi, "durante la puntata De Martino...": un clamoroso retroscena

Retroscena su Affari Tuoi. O meglio, su Stefano De Martino e Gennarino, il cane che lo accompagna nelle puntate in onda su Rai 1. A parlare è Massimo Perla, dog trainer nonché responsabile nazionale per il CONI e per tutti gli sport cinofili. È lui infatti che dirige gli amici a quattro zampe dell'uomo per set cinematografici e televisivi.

Alla domanda di Fanpage su come sia stato scelto Gennarino, Perla risponde: "È stato fatto un casting con alcuni cani. Io ho portato 4 cani piccoli che avevano già fatto delle cose. Gennarino è il cane con più esperienza perché ha 11 anni, ha lavorato per 8 anni nella fiction Rocco Schiavone. Ha fatto vari spot televisivi, varie ospitate in televisione. Lui si diverte, ha capito che quello è un mondo in cui ci si diverte".