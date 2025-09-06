Affari Tuoi, "durante la puntata De Martino...": un clamoroso retroscena

Retroscena su Affari Tuoi. O meglio, su Stefano De Martino e Gennarino, il cane che lo accompagna nelle puntate in onda su Rai 1. A parlare è Massimo Perla, dog trainer nonché responsabile nazionale per il CONI e per tutti gli sport cinofili. È lui infatti che dirige gli amici a quattro zampe dell'uomo per set cinematografici e televisivi.
Alla domanda di Fanpage su come sia stato scelto Gennarino, Perla risponde: "È stato fatto un casting con alcuni cani. Io ho portato 4 cani piccoli che avevano già fatto delle cose. Gennarino è il cane con più esperienza perché ha 11 anni, ha lavorato per 8 anni nella fiction Rocco Schiavone. Ha fatto vari spot televisivi, varie ospitate in televisione. Lui si diverte, ha capito che quello è un mondo in cui ci si diverte".
Per quanto riguarda invece il conduttore e il suo rapporto con il cagnolino, Perla svela: "Basta che il cane con delle competenze si affeziona al conduttore, al personaggio. Stefano De Martino ha un approccio corretto al cane, poi noi siamo sempre lì che lo guidiamo e gli spieghiamo come ottenere determinate cose. Durante la puntata il conduttore ha tante cose da dover gestire, non può pensare anche al cane. Prima della diretta si fanno delle prove, si instaura il rapporto, poi alcune cose vengono automaticamente, in maniera spontanea".