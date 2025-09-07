Sinner, Vagnozzi: "Gli ho consigliato di giocare a poker", come fregare Alcaraz

Nel corso della partita il coach aveva suggerito a Jannik di essere un po' "un giocatore di poker ". "A volte sei stanco e non devi farlo vedere all'avversario. Oggi nel secondo set è scesa un po' l'energia : se l'avversario lo percepisce, può prenderne vantaggio. Devi saper mascherare un po' emozioni e situazioni fisiche", ha spiegato l'allenatore, soddisfatto di aver visto Sinner emergere da un match durissimo contro un Auger-Aliassime in una delle sue versioni migliori di sempre".

"Arrivare a un'altra finale Slam è qualcosa di fantastico, incredibile. Non diamo nulla per scontato. Vediamo che succederà". Simone Vagnozzi , coach di Jannik Sinner , ha commentato così in zona mista la vittoria del numero 1 del mondo contro Felix Auger-Aliassime in semifinale allo Us Open . Una vittoria che ha permesso al 24enne di San Candido di raggiungere la quinta finale Slam consecutiva: si giocherà il titolo contro Carlos Alcaraz domenica alle 20.

Durante la partita avevamo consigliato qualche kick in più per iniziare lo scambio in vantaggio. Poi il fastidio all’addominale complicava la situazione, sentiva più dolore lanciando la palla indietro. Forse a un certo punto ha giocato troppo centrale e Aliassime ha potuto sventagliare il dritto. Non è facile cambiare altezze contro chi serve e spinge così tanto", ha sottolineato.

Secondo Vagnozzi, Jannik "sta diventando più tattico. Prima giocava solo su se stesso, ora riesce a lavorare anche sui punti deboli dell’avversario. La palla va velocissima, è difficile cambiare tanto, ma cerchiamo sempre qualche soluzione: stasera per esempio palle più liftate sul rovescio di Auger Aliassime, cercando di aprire più l'angolo". Partite come questa, ha aggiunto, "a volte servono per godersi di più il percorso. Quando sei dentro, sei un po' sballottato da tutte le parti, è una ruota che gira", sottolinea Vagnozzi, che cerca sempre di guardare al percorso eccezionale di Jannik da una prospettiva tale per cui non si perda di vista un punto fondamentale.