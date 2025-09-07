Alberto Sordi evergreen in televisione

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il presidente del Borgorosso Football Club) Unico, inimitabile, eterno. Nel giorno della morte di Giorgio Armani, Rete 4 punta su un attore simbolo più di qualsiasi altro dell’italianità con uno dei suoi film più amati che giovedì ha contribuito a infondere distrazioni e sorrisi in una giornata pesante per la Nazione. Il presidente del Borgorosso Football Club con Alberto Sordi del 1970 è un evergreen col celebre attore nei panni di Benito Fornaciari, impiegato in Vaticano che si ritrova, alla morte del padre, l’eredità della squadra di calcio del Borgorosso di cui diventa presidente. Dopo un approccio negativo, Benito inizierà a sentirsi sempre più coinvolto nell’avventura cercando di accontentare i tifosi a qualsiasi costo fino ad arrivare alla bancarotta, ma non abbandonando mai il club. Media vicina al 4% di share con picchi che sfiorano il 6% in momenti iconici come Sordi che litiga con l’arbitro provocando poi l’invasione di campo o quando annuncia che il nuovo acquisto del Borgorosso sarà niente meno che Omar Sivori. Il ciclo pomeridiano di Rete 4 dedicato a Sordi ha medie tra il 4% e il 5%.