Cesare Cremonini, il dramma di Martina Maggiore: "Anni di terapia per uscirne", cosa scoprì sul cellulare del suo ex

Un dolore profondo, lacerante, difficile da superare, quello provato da Martina Maggiore, la ex di Cesare Cremonini. I due hanno infatti vissuto una lunga sotria d'amore, iniziata nel 2018. Nel 2022 le prime voci sulla crisi, la rottura invece nel 2023, quando la modella confermò che sì, era finita.

E oggi Martina ha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro intitolato Martina Maggiore: ma che stupida ragazza, edito da Mugo Mursia Editore. Un libro che, nei fatti, è anche un sostanziale atto d'accusa nei confronti di Cremonini. La Maggiore, di professione modella, si racconta e racconta il libro in una intervista concessa a Oggi, spiegando che il racconto ruota attorno alla relazione con il cantautore bolognese. "Le favole, si sa, nascondono volti oscuri", ha premesso con amarezza. Già, la loro storia, come accennato in premessa, ha anche dei lati oscuri.

La Maggiore infatti ha ribadito quanto aveva già rivelato in passato, ovvero la scoperta dei messaggi che Cremonini si scambiava con altre donne. "Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Avevo paura perché ero diventata dipendente da lui. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amici, disse".

E ancora, prosegue la Maggiore: "Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato. Ora ho imparato ad amarmi", ha ripercorso il suo tormento. In ogni caso, la modella ha poi rimarcato, con un pizzico di giustificatissimo orgoglio, che il perscorso, per quanto difficile, le abbia permesso di riscoprirsi, di ritrovare il suo equilibrio.

Qualche tempo fa, Martina ha sorpreso i suoi follower pubblicando su Instagram alcune immagini inedite con l’ex fidanzato. Il gesto ha subito acceso i sospetti: ritorno di fiamma? La risposta è arrivata dalla stessa modella, che nella didascalia ha scritto: «24 febbraio, 2025. Manca un mese». La data in questione coincide con l’uscita del suo libro, un'opera che promette di svelare senza filtri la sua storia d’amore con Cremonini.