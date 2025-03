Patty Pravo, "sono stata fortunata, i miei uomini...": rivelazioni spintissime

23 marzo 2025 a

"Ho provato tutto", recita l'ultimo singolo di Patty Pravo. Ed è forse anche il titolo della sua pazza, folle vita da superstar della canzone italiana.

Negli Anni Sessanta, tra concerti al Piper e Dolce vita, è stata la giovanissima, bellissima, iconica diva del nuovo pop. Mentre in Inghilterra la "Swingin' London" veniva messa a soqquadro dagli emoli dei Beatles e dei Rolling Stones, a Roma (e in tutto lo Stivale) i fan impazzivano per Nicoletta Strambelli, le sue canzoni provocatorie, i suoi look audaci, i suoi amori scatenati. Insomma, Patty Pravo era avanti anni luce.

Al Corriere della Sera, passa in rassegna quel periodo magico, mettendo però dei punti fermi: "Se ho provato tutte le droghe? No, tutte no, non sono scema: la cocaina e l'eroina me le sono risparmiate, volevo divertirmi, con l'hashish, con gli acidi magari, ma il gusto dell'autodistruzione non mi ha mai tentato. E, specie l'eroina, quanti danni ha fatto alla mia generazione".

Una sera è stata fermata in auto con un suo amico decisamente sopra le righe, Jimi Hendrix, il mito della chitarra. "Su una 500, per le strade di Roma. Eravamo pieni di fumo. E ci fermò una pattuglia della polizia: per fortuna, riconobbero me, non lui. E ci lasciarono andare".

Non poteva mancare l'altro elemento-simbolo del rock, il sesso. Gli anni Sessanta e Settanta sono stati l'esplosione dell'amore libero e libertino, delle orge in allegria: "Diciamo che sono stata fortunata - conferma Patty-Nicoletta -. Mi sarò sposata cinque volte, ma sono stata innamorata di tutti gli uomini con cui sono stata, forse perché erano quasi sempre dei musicisti, con ognuno provavamo una sintonia innata". Oggi, a 76 anni splendidamente portati, "sono a posto così, single per scelta. Sono tempi difficili per innamorarsi, questi, e alla mia età non ho più niente da chiedere". Ma da dare, anche artisticamente, eccome.