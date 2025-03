Selvaggia Lucarelli confessa: "Volevo un figlio, Lorenzo ha detto no"

Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Alessia Marcuzzi a Obbligo o Verità, uno show incentrato sul famoso gioco che tutti noi abbiamo fatto da piccoli almeno una volta nella vita. In questa versione, però, i protagonisti sono volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica. La firma del fatto, per esempio, ha svelato alcuni retroscena clamorosi della sua vita sentimentale.

Un esempio? Selvaggia Lucarelli ha parlato della sua relazione con il cuoco Lorenzo Biagiarelli, che ha 15 anni in meno di lei. "No, non mi fa sentire più giovane questa cosa, mi fa sentire più vecchia. Ci sarebbe qualcosa di storto se mi sentissi più giovane. In realtà non c'è niente da guadagnare, perché si è in fasi diverse della vita e si deve scendere a patti e compromessi", ha spiegato la firma del Fatto. Lucarelli è già mamma di Leon, avuto con l'ex marito Laerte Pappalardo. Ma ha svelato di aver pensato a un secondo fihlio proprio con l'attuale compagno: "Io avevo 41 anni, lui 25. Avrei voluto un figlio, ma gli chiedevo qualcosa che lui non voleva in quel momento. Bisogna decidere che a qualcosa si rinuncia e basta. Magari è anche un dolore, però ne vale la pena".