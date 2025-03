Affari Tuoi, Nicolò insultato dopo il pacco: "Disastro annunciato"

Nicolò, geometra 28enne di Sarzana (La Spezia), ha partecipato alla puntata di Affari Tuoi del 29 marzo 2025, condotta da Stefano De Martino. Appassionato di trekking e calcio, tifoso juventino, ha giocato scegliendo il pacco numero 7. La partita è iniziata bene, eliminando premi minori (5 e 500 euro), con cifre alte come 200.000 e 300.000 euro ancora in gioco. La specialità ligure era il pesto. Tuttavia, la fortuna è svanita: Niccolò ha pescato i 300.000 euro, poi 50.000 e 100.000 euro. La partita è finita peggio con il disastro alla regione fortunata. Ha chiuso con sportività, ringraziando tutti.

Alcuni utenti hanno però criticato Nicolò con sarcasmo: “E figurati se sto simpaticone poteva mai vincere… Vincono solo i musi appesi”, “Viene da una famiglia di dentisti e vuole i soldi? Vai a casa o in villa” , “Niccolò ha fatto una partita da dimenticare, che sfiga”. Altri lo hanno difeso: “Ha perso ma è stato un signore, bravo Niccolò”, “Mi è piaciuto, ha giocato con dignità”. C’è chi ha ironizzato sulla sfortuna: “Niccolò e la Liguria, un disastro annunciato”, e chi ha apprezzato la sua resilienza: “10.000 euro non sono male, poteva andare peggio”. Alcuni hanno commentato il programma: “Sempre la solita storia, i premi grossi sfumano subito”. Altri ancora hanno notato la sua simpatia: “Niccolò troppo carino, meritava di più”. Le opinioni si dividono tra chi lo ha visto come sfortunato ma educato e chi ha puntato il dito contro scelte sbagliate.