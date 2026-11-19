Prima il dovere, cioè le polemiche, e poi il piacere. Vedi alla voce: ascolti. Massimo Giletti chiude con un motto d’orgoglio l’ultima puntata di Lo Stato delle Cose, su Rai 3, non senza una velenosa stilettata. «Scusate ma questa rete va bene anche grazie a noi? O no?- si era sfogato sette giorni prima, sempre al momento dei saluti Non è che vi dovete agitare se devo chiudere la trasmissione, ringrazio il pubblico in modo civile sennò facciamo come altri programmi... sforo di 30 secondi, ho sbagliato, bene, fatemi la sanzione», per poi lasciarsi sfuggire un sanguigno «E dai, basta!». Passa una settimana e il clima, evidentemente, è più gioviale. «Noi invece andiamo da Ilaria Capitani (alla guida del Tg3 Linea Notte, ndr) con qualche minuto di ritardo, ma sempre con uno share molto alto! Buona notte e ad maiora».

Una battuta che mette il cappello a una puntata dedicata ancora una volta a Garlasco, con molti passaggi concitati. In studio ci sono Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Marina Baldi, genetista che assiste Andrea Sempio. La giornalista Ilenia Petracalvina riferisce le parole dell’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi: «Alla revisione parteciperanno, la parte civile può farlo secondo quanto prevede il Codice. Per quanto riguarda il processo a Sempio, non si possono costituire parte civile, perché c’è ancora la sentenza passata in giudicato di Stasi, ma parteciperanno come parte offesa, quindi ci saranno».

De Rensis precisa: «Parte offesa significa semplicemente spettatori, è un silente spettatore e basta». Si parla ancora una volta delle scarpe numero 42 di Stasi senza tracce di sangue, nonostante il passaggio nella villetta. «Altre persone sono entrate, il sangue era secco e le scarpe erano pulite», precisa De Rensis. Le calzature «sono state sequestrate solo il giorno dopo, è uno dei tanti errori fatti». L’avvocato se la prende anche con Gennaro Cassese, allora a capo degli inquirenti: «Per l’ennesima volta ci racconta un’indagine orribile. Porti qui Cassese e mi faccia fare un confronto con lui, lo vado anche a prendere a casa e lo porto qui». «Ci sono persone che probabilmente non hanno detto la verità al procuratore», taglia corto Giletti. E il direttore di Gente Umberto Brindani riassume tutta la vicenda con poche parole: «Provo forte imbarazzo».