Michele Serra da Fazio, "cosa rispondere a Trump". Travolto dagli insulti

"Voi vorreste essere amici di un anziano molto ricco che dice 'mettetemi in fila per baciarmi il c***o?". Michele Serra inizia così la sua invettiva contro Donald Trump a Che tempo che fa, sul Nove. Il pubblico di Fabio Fazio, in studio, inizia subito a ridere, di gusto e un po' compiaciuto di essere seduto dalla parte giusta della storia. Ma gran parte dei telespettatori a casa, o perlomeno quelli che commentano la puntata su X, storcono il naso: ci risiamo con la lezione morale.

"La parte gentile non deve spaventarsi. Non deve avere paura della parte bulla. Perché la parte bulla, molto spesso, è più stupida e impotente di quello che fa finta di essere - incalza la firma di Repubblica, che dopo l'organizzazione della piazzata pro-Europa a Roma, con il gentile sostegno del sindaco Gualtieri e del Pd, è definitivamente sceso dall'Amaca e si è lanciato nella politica attiva -. Non deve atterrirci. Soprattutto, non deve zittirci. Per esempio, a Trump bisogna rispondere, con un sorriso: guardi, il c***o se lo baci da solo, che noi abbiamo cose più importanti da fare. E soprattutto, molto più piacevoli. E un istante dopo farla, una cosa più piacevole, e possibilmente farla in tanti".

Alla velocità della luce, in calce al post condiviso da CTCF su X, ecco una valanga di commenti non propriamente lusinghieri. Tra qualcuno che applaude, ecco critiche come "E io che credevo parlasse dei maranza!", "Sempre l'atteggiamento da essere superiore", "Se Serra è gentile io sono un cercopiteco", "Un altro spiritosone", "La sinistra con il cashmere lontanissima da problemi reali del paese, ora fa pure il comico", "Che pal***e mamma mia", "Vabbè ma che discorso ridicolo, eddai su", "Anime belle che vivono su un pero", "Qualcuno gli dica che la parte 'bulla' da vent'anni sono la Cina e ricchi avidi e che molti italiani ogni giorno vengono bullizzati da alcuni immigrati violenti. Se da Trump andasse Draghi gli leccheresti il c***lo tu, dicendo che con chi sbaglia bisogna parlare...", "Questo è il genio che lanciò la piazza A FAVORE dell'Europa e del RIARMO, ovviamente tutto pagato da noi cittadini", "In un programma schieratissimo, dove si deride l'avversario e lo si attacca senza pause e senza contraddittorio, arriva un invecchiato male come Serra, che semina rancore ogni minuto della sua vita e dice che i bulli sono gli altri... Io sono di sinistra e mi fate comunque orrore", "Poi dici perché la sinistra non la vota nessuno".