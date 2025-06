Vasco Rossi, come ridisegna la sua "vita spericolata"

Il concerto al quale abbiamo assistito divertendoci esattamente come lui, è molto rivoluzionario per la scelta che Vasco ha fatto dei brani in scaletta e sottolinea la grande libertà che un artista come Vasco si è preso. Si parte con una canzone che colora la leggenda del Komandante e che, solitamente, veniva proposta in coda: Vita spericolata. Il motivo è semplice, come spiega lui stesso: «Questa è la vita che va vissuta, affrontata con coraggio accettandone il rischio come parte integrante dell’esperienza umana. Di fronte a un mondo pieno di odio, di valori rovesciati noi celebriamo la vita in tutte le sue accezioni», prosegue per dare poi spazio a una scaletta inattesa ma spumeggiante dove brani più intimi (Sono innocente o Quante volte) si alternano, dopo un riflessivo interludio, a sontuosi pezzi da novanta (Buoni e cattivi, C’è chi dice no, Siamo solo noi o Siamo qui) che scaldano i fedeli accorsi all’annuale messa pagana. Intraprendendo poi nel medley un viaggio a ritroso della sua avventura, iniziata in Piazza Maggiore a Bologna nel 1979, quando era al primo show davanti a una ventina di persone.