Morto Sergio Silvestri, un lutto atroce per Vasco Rossi

È stato lo stesso Vasco ad annunciare la notizia con parole commosse affidate ai social, accanto a una fotografia dell’amico: "E poi ci troveremo come le star... Ciao Sergio, resterai sempre vivo nel mio cuore". Un saluto carico di dolore e affetto, accompagnato da una citazione che da sempre risuona come simbolo del legame tra vita e musica.

Legati da un’amicizia nata in gioventù, i due hanno condiviso passioni, sogni e musica fin dai primi anni di formazione. Silvestri fu coautore, nel 1979, del brano La strega (la diva del sabato sera), contribuendo alla storia del Blasco. Viveva a Mirandola, in provincia di Modena, dove si è spento lasciando un vuoto profondo nella sua comunità.

Sergio Silvestri era originario di Concordia sulla Secchia e aveva conosciuto Vasco Rossi ai tempi del collegio salesiano San Giuseppe di Modena. In quell’ambiente severo, nacque un’intesa profonda, alimentata dalla musica e da momenti condivisi nel teatrino dell’istituto. Come ricordò Vasco in un post del 2018, "l'unica cosa positiva erano quelle due ore alla settimana in cui suonavo la chitarra con il mio amico Sergio". Fu proprio Silvestri a presentargli Maurizio Solieri, futuro storico chitarrista del Kom, segnando un'altra svolta fondamentale nel percorso del cantautore.

Dopo un periodo in cui le strade dei due si separarono – Vasco a Bologna e Sergio a Londra – si ritrovarono a Zocca negli anni Settanta. Punto di incontro fu Punto Radio, l’emittente fondata da Rossi nel 1975, emblema della rivoluzione culturale delle radio libere. Silvestri si presentò come aspirante deejay e Vasco, senza esitazioni, gli affidò un programma. In quel fermento creativo, la musica divenne ancora una volta il collante di un progetto di vita.

La passione di Silvestri per la musica non si spense mai. La trasmise anche alla sua famiglia: i suoi figli hanno dato vita alla band Neveralone, segno tangibile di un'eredità artistica che continua a esistere e a rinnovarsi. I funerali si svolgeranno in forma privata sabato 24 maggio presso il Terracielo di Mirandola, città che Sergio aveva scelto come casa e dove ha lasciato un segno indelebile.