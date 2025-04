L'Eredità, "se non è zuppa...": la soluzione della Ghigliottina diventa un caso

Oggi, giovedì 17 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Eccoci qui, che calore in studio. Siamo pronti a giocare insieme", ha esclamato il padrone di casa a inizio puntata. Subito dopo ha dato il bentornato al nuovo campione del gioco Antonio. "Oggi voglio fare il bis", ha detto. Con lui giocano come concorrenti Erika da Napoli, Giovanni da Pisa, Cristina da Pavia, l'altra Cristina che viene da Roma, Filippo da Genova e Gabriele, arrivato ormai alla 32esima serata. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina - la manche finale del game - è stato Giovanni. Per portarsi a casa la bellezza di 10mila euro, doveva trovare una parola che quadrasse con "Giornale", "Prezzo", "Gancio", "Traffico" e "Cerimonia". Dopo qualche secondo di attenta riflessione, ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Lancio". Ma non era la risposta esatta. La soluzione, infatti, era: "Chiusura".