Il pazzo di "You" è sempre più pazzo

L’attesa è finita. Dopodomani sarà disponibile su Netflix la quinta e ultima stagione di una delle serie più conturbanti della piattaforma streaming, You. Questa produzione ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto nel 2018 grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi complessi. Protagonista è Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley (attore diventato famoso con Gossip Girl), un libraio apparentemente affascinante ma con un oscuro oscuro, anzi inquietante: è un serial killer. La nuova stagione promette di chiudere in modo definitivo le vicende del protagonista.



Nei 10 episodi della serie, tutti disponibili dal primo giorno, Joe si ritroverà a vivere una vita solo apparentemente perfetta, perché il passato che stava cercando di dimenticare (disintossicandosi anche dal suo istinto omicida) verrà messo a dura prova dai fantasmi del passato. Joe lascia Londra con Kate (interpretata da Charlotte Ritchie), diventata nel frattempo CEO della Lockwood Corporation. Essere il marito di una donna così importante non può che offrirti una popolarità che in tanti vorrebbero avere. Tutti tranne lui. Nominato come “Prince Charming” dalla stampa locale, Joe si ritrova con un faro puntato addosso più grande di tutta la città, uscendo da un anonimato che è stato fino a oggi l’unico modo per allontanarsi dal rischio di essere fermato. Joe conosce una donna, Bronte (Madeline Brewer), la quale, oltre a entrare a lavorare nella sua libreria, solleticherà gli istinti pericolosi del nostro protagonista, mettendo a dura prova il suo rapporto con Kate.



Ritroveremo il Dottor NickyAngevine della prima stagione (John Stamos), ingiustamente imprigionato, Ellie (Jenna Ortega), una ragazza rimasta orfana nella seconda stagione, i Conrad della terza (Shaila Grant e Travis Van Winkle), oltre ad altre sorprese. In cinque stagioni abbiamo visto il protagonista uccidere svariate volte e altrettante cavarsela. Nel teaser che annuncia la stagione finale di You lo vediamo tornare a New York, nella libreria dove tutto è iniziato, dove Goldberg ha ucciso la sua prima vittima, Beck, e dove ha lasciato, non senza rimpianti, la sua amata gabbia trasparente, quella in cui imprigiona le prede prima di ucciderle. Negli anni la serie, che è ispirata all’omonima saga scritta da Caroline Kepnes, ha intrapreso diverse strade narrative, sfruttando i molteplici trasferimenti di Joe per salvarsi la pelle - nella quarta lo avevamo lasciato professore a Londra con una nuova identità, malo abbiamo visto traslocare anche a Parigi e Los Angeles - come espediente per allungare il suo percorso televisivo. Una cosa è certa: se all’inizio della quinta stagione le priorità di Joe sono la crescita del figlio Henry, avuto con l’ex moglie Love, e il dare una mano a Kate per rendere la sua organizzazione un po’ più rivolta al benessere della comunità, presto la sua vita diventerà un incubo.