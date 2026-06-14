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Affari Tuoi, "poteva evitare di portarlo": accusa pesante a Margot

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domenica 14 giugno 2026
Affari Tuoi, "poteva evitare di portarlo": accusa pesante a Margot

1' di lettura

Oggi, domenica 14 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Lei si chiama Francesca, viene dalla provincia di Udine e nella vita è una consulente commerciale.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Lei si chiama Margot, viene da Aosta, ha 24 anni e nella vita è un'educatrice di sostegno e studia Scienze dell'Educazione Primaria. Ha deciso di partecipare insieme a suo padre. Lui si chiama Aurelio, vive anche lui ad Aosta e nella vita fa il geometra. Insieme hanno giocato col pacco numero 6.

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Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Herbert ogni volta che deve ballare passa un brutto quarto d'ora", "I commenti di Stefano durante i balletti la mia parte preferita. Lui si piscia più di noi", "l'inutilità delle offerte, rifiutate di default. Ma non si puó cambiare sta regola stupida?", "Ma lui è il padre?", "Poteva anche evitare di portare il padre visto che non lo ha mai interpellato", "Nel gioco #affarituoi, "i miei genitori mi hanno insegnato il valore dei soldi" is the new "la pace nel mondo" delle modelle dei concorsi di bellezza".

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