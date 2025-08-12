Il pomeriggio di Nuzzi cambia nome

Gianluigi Nuzzi annuncia l’arrivo di un nuovo appuntamento televisivo pomeridiano su Canale 5. Il programma, che si chiamerà “Dentro la notizia”, andrà in onda tutti i giorni alle 17, proponendo approfondimenti su storie, fatti e attualità. Dunque la trasmissione cambia nome rispetto all’ormai antico “Pomeriggio Cinque”, che aveva avuto la conduzione di Myrta Merlino (e, prima ancora, per anni, di Barbara d’Urso). Il giornalista, che conduce con successo anche “Quarto grado”, il venerdì sera su Rete 4 con approfondimenti di cronaca nera, dichiara: «Le scenografie dobbiamo ancora allestirle, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento perché si chiamerà Dentro la notizia.

Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Come un mosaico il nostro Paese, tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto dalle 17 tutti i giorni». Il format punta a raccontare l’attualità con un approccio diretto e un’attenzione particolare alle storie che compongono il panorama sociale e politico italiano.