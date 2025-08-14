Dario Argento, ricoverato per una crisi respiratoria: come sta

Dario Argento è stato ricoverato all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria collegata a una patologia preesistente. Il celebre regista si trova sull’isola per le vacanze. È stato lui stesso ad andare al pronto soccorso per un malore. Poi da lì è stato trasferito nell’Unità di terapia intensiva coronarica per accertamenti più approfonditi. Secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, al momento Argento è vigile e in buone condizioni. "Fate presto, devo tornare al lavoro. Sto bene, mi riprendo subito", avrebbe detto al personale sanitario che lo sta assistendo.

Stando a quanto si apprende, come si legge su Open, la crisi respiratoria del regista potrebbe essere legata a una sospetta polmonite riacutizzata. Al momento, però, i medici preferiscono mantenere il massimo riserbo sui dettagli clinici. Il regista, noto per i suoi film horror, festeggerà il suo 85esimo compleanno il prossimo 7 settembre. In ogni caso, il suo ricovero, avvenuto il 14 agosto poco prima delle 16, è stato definito solo precauzionale, con l’obiettivo di completare tutti gli accertamenti necessari e valutare eventuali trasferimenti all’interno della struttura ospedaliera dell'isola.