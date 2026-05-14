Valeria Marini oltre la censura: "Sesso a tre. Mi masturbo ogni giorno. E i sex-toys..."

Una Valeria Marini senza filtri. La showgirl si è confessata nella nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor, il videopodcast che nella prima puntata la vede protagonista in una lunga conversazione con il direttore Moreno Pisto. Come lei stessa ha raccontato, ama il sesso a tre. Ma solo con due uomini: "Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo. Con due uomini è più bello". Ma non finisce qui. "Mi masturbo tutti i giorni. Ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo", ha aggiunto. E sui sex toys: "Li adoro. Mi piacciono quelli che vibrano. Il mio preferito? Il succhia clitoride. Il sesso è un universo infinito. Quello che ti piace".

Subito dopo l'argomento della conversazione si è spostato sulle sex worker. Secondo Valeria Marini dovrebbero essere legalizzate: "Certamente qui siamo tutti pro legalizzazione". "Per fare questo lavoro ci vuole coraggio, perché non siamo tutelate. Non tutti sanno affrontare la persona che apre la porta, bisogna avere carattere e dimostrare di essere più forte della persona che sta per entrare e stai per conoscere… Quando parliamo di escort parliamo anche di protezione. Ecco perché voglio la legalizzazione di questo lavoro. Perché in Svizzera c'era la signora che ci chiamava e ci faceva le analisi ogni sei mesi, gratuitamente" le ha risposto Lory, una escort presente in studio.