Mondiali 2026, tifoso usa prova a invadere il campo: "Fot***o idiota", massacrato dalla sicurezza

"Fot***o idiota!": bizzarro fuoriprogramma a Los Angeles, dove gli Stati Uniti padroni di casa hanno travolto il Paraguay 4-1 all'esordio dei Mondiali di calcio. Dopo un'autorete del sudamericano Bobadilla ad avvio di partita è stato l'attaccante statunitense Folarin Balogun, che gioca in Francia, a segnare una doppietta. La rete del Paraguay è arrivata al 71esimo con Mauricio Magalhaes Prado. In fine all'ultimo minuto del recupero Giovanni Reyna ha realizzato il quarto gol per la gioia dei tifosi Usa del Los Angeles Stadium. Grande protagonista l'attaccante del Milan Christian Pulisic.

Sugli spalti gremiti, però, c'è spazio anche per un invasato che cercato di fare irruzione sul prato. Dopo alcuni secondi di schermaglie, con gli altri tifosi americani che lo insultavano, il ragazzo ha deciso di tuffarsi ed è stato subito accerchiato e bloccato dalle forze dell'ordine, che l'hanno ricondotto a più miti consigli con le maniere forti. Tu chiamala, se vuoi, febbre da Mondiale.

Intanto il mister Usa Pochettino (inseguito anche dal Milan) sorride per una prestazione da incorniciare, dentro e fuori dal campo. L'allenatore argentino ha elogiato i suoi giocatori e i 70mila tifosi del Sofi Stadium di Los Angeles, "protagonisti della nostra vittoria. Se continuano così, insieme a loro, potremo raggiungere grandi traguardi".

L'ex tecnico del Paris Saint Germain ha definito "molto buona" la prestazione della sua squadra, sottolineando però che ci sono "ancora margini di miglioramento: la strada è lunga. Nelle ultime settimane - ha aggiunto - abbiamo parlato molto con i giocatori per trovare la chiave per trasformare le aspettative e la pressione in energia". Da verificare le condizioni di Pulisic, uscito al termine di un ottimo primo tempo per un colpo al polpaccio: "Aveva difficoltà a camminare", ha spiegato Pochettino, ma il rossonero ha rassicurato: "Non dovrebbe essere nulla di preoccupante".