In Senato è nata una nuova dinastia cinematografica: i Pupiavati. L’ha battezzata la sottosegretaria leghista alla Cultura, Lucia Borgonzoni che, durante l’approvazione di un disegno di legge sul cinema, ha ringraziato «vivamente Pupi Avati, i due fratelli Pupiavati, qui presenti per il grande amore e la loro passione che mettono nel loro lavoro».

Il fratello minore di Pupi, Antonio, che di mestiere fa il produttore e pure il regista, era in Aula, ma è stato tagliato via come in sala di montaggio. Pupi ci ha riso su: «C’è stato un momento di amnesia, può capitare, anche a me capita». E ha aggiunto che tra fratelli ce n’è sempre uno più penalizzato, che Antonio ormai si è abituato e che pure lui in America è stato spesso chiamato Pupiavati tutt’attaccato.

La gaffe che ha spopolato sul web potrebbe essere un lapsus freudiano, il desiderio inconscio di moltiplicare Pupi Avati, esemplare raro di un’arte, la settima, dove i registi guardano sempre e soltanto a sinistra. Due Pupiavati sono meglio di uno. In fondo, il cinema l’hanno inventato due fratelli, Auguste e Louis Lumière. Poi sono arrivati i Taviani, i Coen, i Nolan, i Vanzina, i Manetti Bros. Ora i Pupiavati. Un capolavoro. Il doppiaggio – anzi, lo sdoppiaggio – è di Lucia Borgonzoni. Da Oscar.