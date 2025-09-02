Rocco Tanica cacciato perché critica Francesca Albanese

Il Festival Terre Tagliamento ha revocato l’invito a Rocco Tanica , inizialmente previsto tra gli ospiti della rassegna, a causa di alcune sue esternazioni sui social network ritenute offensive nei confronti della giurista Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani. In un comunicato, i coordinatori del festival hanno dichiarato: “Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese, sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità”.

Ha ragione lui, avevamo torto noi, e facciamo ammenda. Il “salismo”, quest’ultima, grottesca malattia ...

Tanica aveva definito Albanese “una compagna antisemita che sbaglia”, un commento che ha suscitato la reazione dell’organizzazione, spingendola a escluderlo dall’evento.Il Festival Terre Tagliamento, radicato nella comunità di San Vito al Tagliamento, ha ribadito i suoi valori fondanti: “rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”. La decisione di revocare l’invito a Tanica sottolinea l’impegno della rassegna nel promuovere un dialogo civile e nel prendere le distanze da espressioni considerate volgari o divisive. Francesca Albanese, figura di spicco a livello internazionale per il suo ruolo nell’Onu, è stata al centro delle dichiarazioni di Tanica, che hanno generato polemiche tali da portare all’esclusione del musicista. E sui social c'è chi si è scatenato contro Tanica difendendo la Albanese usando però insulti e parole piuttosto pesanti.