Reazione a catena, Pane e Mieli travolti: "Li dovevano cacciare"

Colpo di scena a Reazione a catena. La puntata del 23 settembre 2025 ha visto l’eliminazione dei “Pane e Miele”, squadra composta da Filippo, Nora e Simone, un trio familiare affiatato, noto per la loro sintonia e rapidità di ragionamento, qualità essenziali soprattutto nell’“Intesa Vincente”.Durante la puntata, i “Pane e Miele” sono stati sconfitti all’“Intesa Vincente” ai “calci di rigore”. Dopo aver pareggiato indovinando 8 parole, hanno perso allo spareggio: gli avversari, “I Ribolliti”, hanno indovinato la parola decisiva in 3 secondi, contro i 4 dei campioni uscenti. La loro avventura si è così conclusa.Per quanto riguarda il montepremi, nella puntata del 21 settembre i “Pane e Miele” hanno raggiunto l’“Ultima Catena” con 107mila euro.

Dopo due dimezzamenti, prima a 26.670 euro e poi a 13.375 euro con l’acquisto del “Terzo Elemento”, hanno indovinato la parola finale, “Scacco” (collegata a “Pugno” e “Pezzo”), vincendo 13.375 euro. Questo ha portato il loro bottino totale a 48.393 euro. Tuttavia, nella puntata di lunedì non sono riusciti a indovinare l’ultima parola, e martedì sono stati eliminati, lasciando il programma con il loro montepremi accumulato e l’apprezzamento del pubblico per la loro intesa e bravura. Ma qualcuno su X azzarda un commento che fa discutere: "I Pane e miele avevano alzato un sacco l'asticella. Li dovevano cacciare a tutti i costi se no la rai ci rimetteva"