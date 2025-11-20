Anna Mazzamauro: "Ho mollato Fantozzi per denaro"

«Guai a te se scrivi quanti anni c’ho».

Qui non lo saprà nessuno, si fidi.

Anna Mazzamauro, notoriamente una combattente, incalza: «Le giornaliste, accidenti a loro, l’età la infilano apposta nel pezzo per farsi belle e giovani con me. Hai capito? Io sono una giovane antica, sia chiaro». Anna ha appena debuttato a Roma al teatro Tor Bella Monaca (tre sold out e ovazioni) con Brava, bravissima... anche meno con la regia di Livio Galassi, un caro amico col quale ha condiviso chilometri di ruvide tavole. Ora parte il tour. A Torino, in gennaio, poi Padova, Marsala, Cerignola...

Le va se cominciamo da Anna Magnani?

«Adesso è di moda, tutte fanno la Magnani».

Lei, prima delle altre.

«Mi chiamo Anna e sono romana. Potevo non farla? A dirigermi c’era Aldo Trionfo. Mamma mia, Aldo! Mi manca da morire. Alla fine della prova mi diceva: “Va benissimo, però io farei così”. Non si può imitare la Magnani, chi lo fa è una pazza. Parlavo con lei in una magica contemporaneità. L’obiettivo era soltanto provocare il ricordo. Mai usurpare i miti, ma sempre e solo dialogare con loro».