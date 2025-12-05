Morto Sandro Giacobbe, aveva 75 anni

È morto a 75 anni il cantante Sandro Giacobbe. L'artista è scomparso oggi, venerdì 5 dicembre, nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese. A confermarlo alla stampa una fonte vicina alla famiglia. Da oltre dieci anni lottava contro un tumore.

Cantautore noto soprattutto per brani come Signora mia e Gli occhi di tua madre, per mesi è rimasto nelle hit parade nazionali ed estere degli anni '70 e '80. Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Lì aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Era sposato e aveva due figli, Andrea e Alessandro.