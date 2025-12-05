Morto Sandro Giacobbe, aveva 75 anni

È morto a 75 anni il cantante Sandro Giacobbe. L'artista è scomparso oggi, venerdì 5 dicembre, nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese. A confermarlo alla stampa una fonte vicina alla famiglia. Da oltre dieci anni lottava contro un tumore.
Cantautore noto soprattutto per brani come Signora mia e Gli occhi di tua madre, per mesi è rimasto nelle hit parade nazionali ed estere degli anni '70 e '80. Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Lì aveva giocato al calcio nella squadra locale prima di arrivare alla Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Era sposato e aveva due figli, Andrea e Alessandro.
La sua prima canzone di successo è del 1974 ed è Signora mia, con cui partecipò anche al Festivalbar. Il brano fu inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmuller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, mentre un'altra canzone dell'album, Signora addio, fu interpretata da Gianni Nazzaro. Nel 1976 arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre. Mentre nel 1983 andò di nuovo a Sanremo con la delicata Primavera. Un altro successo ancora fu Portami a ballare. Tra gli ultimi lavori nel 2020 una collaborazione con Don Backy: il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova.