Netflix riunisce gli amici Ben Affleck e Matt Damon

Ben Affleck e Matt Damon sono i primi assi che Netflix cala nel 2026. Dal 16 gennaio sarà possibile vederli assieme sulla piattaforma nel nuovo film The Rip - Soldi sporchi, crime che ha già acceso i riflettori grazie al primo trailer ufficiale. Dietro la macchina da presa c’è Joe Carnahan, regista abituato a storie ruvide e senza sconti, qui alle prese con un poliziesco che promette colpi bassi e nervi scoperti. La vicenda si muove tra le pieghe meno rassicuranti di Miami, lontano dalle spiagge da brochure turistica.

Un’unità della polizia locale incappa in un deposito dimenticato da tutti, tranne che dal crimine organizzato: all’interno, una montagna di contanti, circa venti milioni di dollari, accumulati grazie a traffici illeciti di ogni tipo. Da quel momento, la legge smette di essere un concetto astratto e diventa una scelta quotidiana. Perché quando una cifra del genere entra in gioco, la linea tra giusto e sbagliato si assottiglia fino quasi a sparire. Il cuore del film, infatti, non è solo l’azione, ma il tarlo del sospetto: chi può davvero fidarsi dell’altro?

Ogni decisione pesa, ogni sguardo nasconde un secondo fine. E mentre la notizia del sequestro filtra all’esterno, pressioni e minacce trasformano la squadra in un campo minato.

Accanto a Damon e Affleck, il cast schiera volti di primo piano come Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler, a conferma di un progetto ambizioso. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Carnahan insieme a Michael McGrale, autore dell’idea originale. La produzione porta il marchio di Artists Equity, la società fondata e guidata proprio da Damon e Affleck, maestri d’attrazione, affabulazione scenica, capacità di tenere lo spettatore incollato a una storia in cui il tanti denaro in ballo mette in discussione tutto: dal potere alle coscienze di tutti. Fra dieci giorni sapremo chi avrà la meglio.