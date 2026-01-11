Bresh ridotto così, lividi e sangue: cosa è successo?

Nelle scorse ore Bresh ha fatto preoccupare i suoi fan dopo aver pubblicato sui social alcune foto che lo mostrano con evidenti ferite sul volto. Il cantautore genovese, all’anagrafe Andrea Brasi, ha scelto però di raccontare l’accaduto con il suo consueto tono ironico, provando subito a sdrammatizzare quanto successo.

A corredo degli scatti, l’artista ha scritto: "Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano", una battuta che non è bastata a tranquillizzare chi lo segue, visto che le immagini lasciavano intuire un incidente tutt’altro che banale. In breve tempo sono arrivati decine di messaggi con richieste di spiegazioni e di chiarimenti sulle sue condizioni di salute.

Per questo Bresh è tornato a parlare dell’episodio e lo ha fatto con alcune storie su Instagram, spiegando che non si è trattato di nulla di serio. Anche in questo caso ha mantenuto lo stesso tono leggero, spiegando "Ragazzi, nulla di grave. Ieri sera ho avuto un piccolo qui pro quo con un dobermann ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica… mi ha chiesto scusa".

Il racconto ha strappato un sorriso ai fan. Nonostante le ferite visibili, l’artista ha fatto capire di stare bene e di aver già archiviato l’incidente come un imprevisto curioso, più che come un vero problema. Eppure, il sospetto che Bresh sia rimasto coinvolto a qualche tafferuglio rimane...