Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Checco Zalone, c'è un messaggio nascosto in "Buen Camino": eccolo...

di
Libero logo
giovedì 15 gennaio 2026
Checco Zalone, c'è un messaggio nascosto in "Buen Camino": eccolo...

1' di lettura

"Buen camino" non è solo il film dei record di Checco Zalone, la pellicola con la quale il comico pugliese è balzato in testa nei ricavi piazzandosi al secondo posto di tutta la storia italiana. Secondo solo a sé stesso. Ma è anche un film pieno di significati nascosti. E, in particolare, c'è un messaggio nascosto. La commedia, infatti, diventa l'espediente narrativo per riflettere sulla vita e sul lavoro, soprattutto per chi abita a Roma e Milano.

Il principio della "fuga" non è qualcosa soltanto di geografico, ma si tratta di un vero e proprio stato mentale. Il viaggio diventa infatti una via di uscita dalla quotidianità. La tentazione di mollare tutto, anche solo per una settimana. La voglia di ripartire da zero, di uscire dalla zona di comfort , di prendere le distanze dal ritmo frenetico urbano. E chi vive in una delle metropoli italiane ne sa qualcosa. Zalone intercetta questo malessere con ironia, trasformandolo in racconto pop, accessibile e riconoscibile .

Checco Zalone scrive la storia: Buen Camino, il film più visto di sempre

Un nuovo record per Checco Zalone. 'Buen Camino', la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ...

Ma c'è una sostanza differenziante. Per chi vive a Milano, il film suona come una provocazione diretta alla cultura della performance: correre, produrre, misurarsi continuamente. Chi, invece, risiede nella Capitale può ricoprire tutta la storia e la spiritualità della Città eterna.

Checco Zalone fa 33 volte Elio Germano: ciao ciao, sinistra

Buen Camino, accolto malissimo dalla critica, soprattutto quella di sinistra, dopo una ventina di giorni dal debutto bat...
tag
checco zalone

Buen Camino Checco Zalone fa 33 volte Elio Germano: ciao ciao, sinistra

Cinema Checco Zalone scrive la storia: Buen Camino, il film più visto di sempre

Buen Camino Checco Zalone, "Buen Camino"? Primo segnale d'allarme

ti potrebbero interessare

Netflix caccia fuori i contanti per conquistare Warner Bros

Netflix caccia fuori i contanti per conquistare Warner Bros

Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne: sorpasso storico in prima serata

Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne: sorpasso storico in prima serata

Redazione
Affari Tuoi, Herbert Ballerina spiazza De Martino: "Cosa faccio nella vita"

Affari Tuoi, Herbert Ballerina spiazza De Martino: "Cosa faccio nella vita"

Alan Friedman, regressione in tv: smorfiette e urletti

Alan Friedman, regressione in tv: smorfiette e urletti

Claudio Brigliadori