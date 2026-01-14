Checco Zalone fa 33 volte Elio Germano: ciao ciao, sinistra

Buen Camino, accolto malissimo dalla critica, soprattutto quella di sinistra, dopo una ventina di giorni dal debutto batte ufficialmente ogni record di incasso e porta una boccata d’ossigeno a tutta l’industria italiana. La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, è nell’Olimpo. In sole tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 di spettatori, sorpassa Quo Vado? (65.365.736 euro) e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office del nostro Paese, preceduto soltanto da Avatar (68.600.000 euro). L’inarrestabile ascesa di Buen Camino consolida Zalone e Nunziante come protagonisti assoluti della commedia italiana e consacra il film non solo come un successo senza precedenti, ma come un evento cinematografico, capace di riportare in sala spettatori di ogni età, dal Nord al Sud del Paese.

Le tappe del successo sono diverse. Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006). Con una quota del 78,8%, Buen Camino traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011. Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar – Fuoco e Cenere.