Adriano Celentano si mostra: il suo volto oggi. "Potrei anche peggiorare..."

Adriano Celentano torna a mostrarsi sui social. In un video sulle note di "Soli", il cantante ripercorre in un mix-up di immagini il live dall'Arena di Verona dello storico evento del 2012 Rock Economy. Con una sorpresa finale: una sua immagine attuale. E alla fine una battuta ironica delle sue: "Potrei anche peggiorare... ma non ve lo garantisco!". Celentano si è ritirato dalla vita pubblica, riducendo drasticamente le apparizioni televisive e le interviste. 

A parlarne anche l'amico Teo Teocoli che aveva lamentato in diverse interviste di non riuscire a parlargli da anni. Celentano, con un tono ironico e affettuoso, aveva subito replicato: "Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio bene".

E ancora: "Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io. Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Quindi chiama pure se vuoi, tanto io non ti rispondo". Insomma, Celentano non si pente della scelta di stare lontano dai riflettori.

