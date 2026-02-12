Adriano Celentano si mostra: il suo volto oggi. "Potrei anche peggiorare..."

Adriano Celentano torna a mostrarsi sui social. In un video sulle note di "Soli", il cantante ripercorre in un mix-up di immagini il live dall'Arena di Verona dello storico evento del 2012 Rock Economy. Con una sorpresa finale: una sua immagine attuale. E alla fine una battuta ironica delle sue: "Potrei anche peggiorare... ma non ve lo garantisco!". Celentano si è ritirato dalla vita pubblica, riducendo drasticamente le apparizioni televisive e le interviste.

Adriano Celentano, Teo Teocoli: "Cosa mi ha chiesto", clamoroso dopo la lite È tornato il sereno tra Teo Teocoli e Adriano Celentano. I due, per ammissione del comico, avevano avuto qualche ...

A parlarne anche l'amico Teo Teocoli che aveva lamentato in diverse interviste di non riuscire a parlargli da anni. Celentano, con un tono ironico e affettuoso, aveva subito replicato: "Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio bene".

Adriano Celentano, gioco sporco: perché vuole andare in Rai L’ennesima celentanata? Un’iniziativa decisamente stonata del Molleggiato che, alla bella età di 87 p...