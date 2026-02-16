Libero logo
Addio a Robert Duvall, l'avvocato de "Il Padrino": aveva 95 anni

lunedì 16 febbraio 2026
È morto l'attore Robert Duvall, aveva 95 anni. Vinse un Oscar per "Tender Mercies" e recitò anche in "Il Padrino" ed "Apocalypse Now". La notizia è stata annunciata dalla moglie, Luciana attraverso un messaggio condiviso sui social, in cui ha confermato che l'attore si è spento serenamente nella sua casa, circondato dall'affetto dei suoi cari. "Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob si è spento serenamente a casa, circondato da amore e conforto", ha scritto Luciana. "Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me era semplicemente tutto. La sua passione per il mestiere era pari solo al suo profondo amore per i personaggi, per un grande pasto e per il piacere della conversazione. In ognuno dei suoi ruoli Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia qualcosa di duraturo e indimenticabile a tutti noi" ha scritto ancora la moglie.

robert duvall

