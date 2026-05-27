Garlasco, Simonetta Matone inchioda Sempio: "In tre hanno mentito. Perché?"

Si continua a dibattere del delitto di Garlasco e lo si fa anche a È Sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento di Bianca Berlinguer, in onda in prima serata su Rete 4. In studio, tra gli ospiti, c’è l’ex-magistrato Simonetta Matone che ritorna sulla questione cruciale dello scontrino di Vigevano e chiede: “Perché in tre mentono sullo scontrino, dando versioni diverse?".

"Soprattutto - sottolinea la deputata della Lega - è stato utilizzato purtroppo nel 2017 per archiviare il procedimento a carico di Sempio. Quindi vuol dire che così irrilevante questo scontrino non era. Perché si disse che lui era in quel parcheggio. E voglio spendere una parola in loro favore. Dinanzi al terrore di essere incastrati in qualche vicenda, uno si attacca a tutto. Si attacca anche a uno scontrino non proprio. Però dare versioni diverse e utilizzarlo per farla franca è un po' diverso”.

Quando, poi, il giornalista Marco Oliva prova a difendere la posizione di Sempio, interviene anche il legale di Alberto Stasi, l’avvocato Antonio De Rensis: “Le chiedo ufficialmente di farsi portavoce di questo con un flashback, torniamo indietro con la macchina del tempo, nelle varie trasmissioni in cui lei va, per tutti quei dubbi che sono invece stati considerati delle certezze da chi ha mandato Alberto Stasi in galera. Scusi, io porto tutta la pazienza del mondo, se non porto pazienza fanno i comunicati stampa nei miei confronti, si figuri un po'. Io le voglio dire, dottor Oliva, che coltivare il dubbio come fa lei è la cosa più bella del mondo. Purtroppo qualche suo collega in alcune trasmissioni ancora, ancora solleva la cartella militare, lo scambio dei pedali, tutte cose che non esistono".

De Rensis, poi, in qualche modo stronca anche certi “indizi” a carico di Sempio, rifacendosi sempre alla condanna di Stasi: "Cosa avrebbero detto nel 2007 se Stasi avesse detto che lo stupro ‘è l'affermazione biologica dell'uomo sulla donna’ e compagnia cantante? Per me queste frasi di Sempio non significano nulla". Chiude Sabrina Scampini: "Ma guardi che ha avuto valore per altri a livello mediatico, forse non in aula, anche lo sguardo di ghiaccio e per me non ce l'ha, per me conta quello che c'è sulla scena del crimine. Trovo abominevole la questione sul profilo psicologico di Sempio, non può essere dirimente per definire se hai ucciso o no una persona".