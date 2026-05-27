Belen Rodriguez, la testimonianza dei pompieri: "Com'era ridotta quando la abbiamo trovata"

Belen Rodriguez sta meglio. La showgirl è stata dimessa dal Policlinico di Milano dove era stata portata per accertamenti in seguito alla vicenda che l'ha vista protagonista. Lunedì mattina uno dei vicini di casa dell'ex moglie di Stefano De Martino ha lanciato l'allarme perché preoccupato per le grida provenienti dalle finestre dell'appartamento di Belen in zona Brera. Sul posto sono arrivate due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un'ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando il traffico stradale. La showgirl sarebbe stata invitata - secondo quanto si apprende - più volte a uscire di casa, ma prima di aprire le porte ai pompieri sarebbero trascorse oltre 3 ore.

Ecco allora che a ricostruire l'accaduto ci pensano fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine a Fanpage.it. Si esclude in ogni caso l'ipotesi di un gesto estremo. L'intervento ha seguito i rigidi protocolli di sicurezza previsti quando si teme per l'incolumità di una persona barricata o impossibilitata ad aprire: "Non sapendo se fosse da sola, da procedura abbiamo dovuto necessariamente forzare la porta d'ingresso per cercare di prestare soccorso in tempi rapidi. Se la persona che è dentro non apre autonomamente, siamo costretti a intervenire" Una volta all'interno dell'appartamento, i soccorritori hanno trovato la showgirl inizialmente su un balconcino comunicante.